Julio César Rodríguez se refirió a la mala onda entre Laura Prieto y Camila Nash

El conductor de "Primer Plano", Julio César Rodríguez, entregó su versión de los hechos que separan a las dos mujeres que fueron parte de su vida amorosa: Camila Nash y Laura Prieto.

En el matinal "Muy Buenos Días", de TVN, el periodista de 48 años afirmó: "que yo hable algo, lo que sea, va a prender más fuego a esto. Sólo diré que son sentires de ellas, ellas nunca fueron amigas en esos cinco años. Camila nunca fui a mi casa".

"No me quiero meter ahí porque es aumentar algo que es súper ficticio. Cada una tiene sus emociones y sensaciones y yo no quiero meterme", agregó Rodríguez, quien afirma que Nash y Prieto no eran amigas.

"Desde mi perspectiva, puedo comentar que nunca fueron a un compleaños. Ni de una ni de otra. Nunca fue a la casa. Nunca la vi", dijo JC a TVN.

"Yo estoy súper bien, súper feliz a pesar de todos los nudos que hace la prensa de construir algo (...) Yo estoy con Camila. La otra relación la terminamos hace un año. Sé que nunca fueron amigas en esos cinco años. Me parece muy extraño todo", remató.

El respaldo de la ex

Laura Prieto se refirió nuevamente al caso en Glamorama TV, donde mostró un rostro mucho más amable al hablar de su ex pareja.

"Uno nunca sabe... Hablando súper positivo, lo que yo saco de mi relación con Julio, que fueron cinco años, fue una persona que me ayudó mucho en todos los sentidos. En pareja puede sacar lo mejor de ti y puede sacar lo mejor de Camila", dijo.

"Es súper positivo, buena onda, apoyador, en los proyectos que uno tenga. Puede ser una buena pareja para Camila", agregó en tono conciliador, agregando que se enteró por la tele del romance.