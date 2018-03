Karla Constant rompió en llanto por críticas a su participación en "Mucho Gusto"

Un emotivo momento se vivió durante la mañana de este martes en el matinal "Mucho Gusto" cuando los panelistas hablaban del "Día de la Felicidad" y Karla Constant aprovechó el espacio para desahogarse contra quienes la han criticado.

Cuando la conductora mostraba una foto con su hijo reveló que muchos usuarios de redes sociales la han acosado por su participación en el programa tras la salida de Katherine Salosny.

"Para mí este último tiempo ha sido muy fuerte, perdóneme jefe que me tome el atrevimiento... en estos días intensos yo quiero compartir con la gente que ve este programa un sentimiento. Me ha dado mucha pena recibir malos comentarios y lo quiero compartir porque yo siento desde lo más profundo de mí que yo soy una muy buena persona, soy preocupada, cariñosa y llegué a este programa súper agradecida", relató.

"Quiero decirle a esa gente que escribe cosas malas, que yo les deseo amor", agregó.

La animadora remarcó que "cuando se escriben cosas, la otra persona no sabe el daño que puede causar y lo que más me duele es que hubo gente que escribió cosas malas en las fotos de mis hijos, hasta burlándose del nombre de Rocco".

"Yo voy a seguir trabajando acá con el profesionalismo, con el cariño, con la alegría, no he bajado los hombros, y lo único que les pido, no quiero cambiar la opinión de usted que está en la casa… tal vez no le gusta que yo esté aquí, pero respeto, porque yo lo hago con el corazón", sentenció.