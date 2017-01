Kim Kardashian entregó crudos detalles del robo que sufrió en París

La estrella de televisión Kim Kardashian entregó detalles del violento asalto que sufrió en París el pasado 3 de octubre, cuando un grupo de sujetos ingresó a su propiedad y sustrajo cerca de 10 millones de dólares en joyas y artículos.

La descripción de la más famosa del clan Kardashian se dio a conocer mediante un informe difundido por la policía. En él, la esposa de Kanye West relata que fue sorprendida en el baño cuando los asaltantes entraron a la vivienda.

"Escuché un ruido cerca de la puerta, como si fueran pasos, así que grité para preguntar quién andaba ahí, pero nadie respondió", dijo la celebridad, quien llamó a su guardaespaldas pero sólo se encontró con dos hombres que traían a un tercero atado.

Tras un breve forcejeo, los desconocidos tiraron sobre la cama a Kim Kardashian, que se encontraba vestida solo con una bata de baño, y la intimidaron con una pistola. "Los dos hombres estaban encapuchados, uno tenía un fuerte acento francés y el otro tenía una chaqueta que decía 'policía'", relató la mujer.

"Me pidió que le diera mi anillo que estaba en el velador y que costaba 4 millones de dólares. Le dije que no sabía y me apuntó con una pistola. Luego tomó el anillo y me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero", agregó Kardashian.

Al no conseguir respuesta, los ladrones tomaron medidas: "Me amarraron con cables de plástico y cinta adhesiva en las manos y en las piernas y me taparon la boca. Luego me dejaron en el baño, específicamente en la tina", detalló.