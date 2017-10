La broma en "Padre de Familia" que advirtió sobre acusaciones de acoso de Kevin Spacey

Las acusaciones de acoso sexual contra Kevin Spacey por parte del actor Anthony Rapp siguen sacudiendo a Hollywood.

Al igual como en el caso de Harvey Weinstein salió a la luz un video que evidenciaba que parte de la industria cinematográfica sabía del comportamiento inapropiado del productor (a través de un chiste de Seth MacFarlane), ahora resurgió una broma hecha en 2005 en un episodio de la serie animada "Padre de Familia".

En el capítulo, el bebé de un año Stewie Griffin corre desnudo por una tienda gritando: "¡Ayuda! ¡Escapé del sótano de Kevin Spacey!".

Seth MacFarlane joked on Family Guy about Kevin Spacey locking children up in his basement. What did he know? pic.twitter.com/58cB14utDt