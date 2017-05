La confesión sexual de Luis que incomodó a Oriana Marzoli

Este fin de semana, la chica reality Oriana Marzoli vivió uno de los momentos más felices de su vida cuando su novio, Luis Mateucci le pidió matrimonio en la televisión española. Ambos se conocieron en Chile, en "Volverías con tu EX".

Hubo felicidad y emoción en vivo en el programa "Sábado Deluxe", de Telecinco. En otro momento de la entrevista, los panelistas le consultaron a la pareja por el tema sexual (ver video), lo que incomodó a la siempre polémica Oriana.

La pregunta era si "le daban por el monedero" (sexo vaginal) o "por el mortero" (anal, en modismo español). Esa frase ya alteró a Oriana, quien entre risas nerviosas dijo que en el terreno sexual le ha ido "bien".

"Nosotros hacemos de todo, también le damos al 'mortero'. Ella no lo reconoce porque le da vergüenza, pero es así", dijo el novio. "Un mortero de vez en cuando no viene mal, ¿no?", agregó.

"Conmigo no, que me está vacilando", dijo Oriana. "Que te lo digo muy en serio. Voy a morir virgen por ahí. Es como que me da cosa, me pongo tensa. Entiendo que a muchas chicas les puede gustar", se defendió la chica reality.

"¿Por qué lo niega? Pero la entiendo porque están la madre y el padre mirando", remató Luis, entre las risas del público.