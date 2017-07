Lelo se desahogó por reportaje de "Primer Plano": "Me cagaron la vida"

Erick Monsalve la ha pasado muy mal. "Lelo", como es reconocido el ex participante de Yingo, comentó la multa que le aplicó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Chilevisión por el reportaje "Famoso vinculado a la prostitución".

El canal debe pagar 350 UTM (más de 16,3 millones de pesos) por el capítulo de "Primer Plano" emitido el 26 de agosto de 2016. Ese dinero no irá al bolsillo de Lelo, quien rompió el silencio.

"No se hace justicia para nada, porque ellos (el CNTV) lo hicieron sin mi consentimiento. Lucraron con mi nombre y eso lo encuentro súper feo. Ellos lo hicieron todo por dentro y por eso me volví al país rápido", dijo a "Intrusos", de La Red.

"¿Cómo esa plata se irá para el Fisco? Si en verdad debería ser para mí porque la pasé súper mal. A nivel personal me ha costado mucho, me tuve que ir del país. (Chilevisión) Puede pedir disculpas públicas, pero el daño está hecho. Prefiero ir a un tema legal, ya hablé con mi abogado", agregó.

"Me cagaron la vida. Ya no puedo trabajar, no me toman en serio. Me dicen 'ah, tú eres el chico de la tele, que está vinculado a la prostitución'. Creo que Primer Plano realmente la cagó, me hicieron un daño súper fuerte y ni siquiera se han disculpado", finalizó.