Marcela Vacarezza tras portonazo: Ver a tus hijos encañonados es horroroso

Marcela Vacarezza se refirió al "portonazo" que sufrió la noche del pasado domingo cuando llegaba hasta su domicilio junto a su esposo e hijos.

El hecho ocurrió cuando intentaban ingresar a su inmueble, momento en el que fueron intimidados por al menos ocho delincuentes.

Mediante su cuenta de Twitter, la conductora de televisión aseguró que "nos seguiremos encerrando hasta que alguien en este país haga algo".

"Gracias a todos. Hemos llorado, hemos sufrido. Hay algunos que pasan lo mismo, pero con peores finales. Estamos juntos y eso es lo que vale", aseveró en la red social.

Junto con eso, Vacarezza aseguró que lo peor del robo fue ver a sus hijos amenazados por los delincuentes. "Ver a tus hijos encañonados y con cuchillos es lo más horroroso del mundo".

No me cabe duda, pero eso no nos hace menos víctimas. Ver a tus hijos encañonados y con cuchillos es lo más horroroso del mundo. https://t.co/FwriVZ8sax