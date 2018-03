Mariela Montero y la rutina de Bombo Fica en Viña: No me siento culpable de la pifiadera

Mariela Montero no había querido hablar después de la monumental pifiadera que provocó en el Festival de Viña del Mar, cuando quiso estrenar una canción en medio de la rutina de Bombo Fica, pero el público no se sumó al festejo.

La razón para guardar silencio era que la trasandina quería proteger a su familia, que entonces la vino a ver actuar en la Quinta Vergara. Pero su reserva concluyó la noche del jueves durante el retorno del estelar de Canal 13 "Vértigo".

En la oportunidad, Montero sostuvo que "en los últimos segundos de la canción, empieza esta pifiadera, que fue más de la platea de arriba y descontrol... Salgo de ahí, me meto a camarines enojada, muy enojada".

"Lloré, soy humana y lloré, me quebré. Porque a nadie le gusta que te traten mal, cuando trabajas con tanto amor, esmero, ensayo. Aparte que veníamos haciendo esto hace muchos años y nos iba súper bien", añadió en referencia a su paso por escenarios en Canadá, Estados Unidos y Argentina.

Cuando llegaron las pifias, "me dio rabia. Me dieron más ganas de seguir, porque a mí todas las cosas me potencian. Tengo un espíritu de lucha muy fuerte y, cuando me miran a menos, quieren apagar mi fuego, yo crezco más".

Aprovechando el contexto del Día Internacional de la Mujer, Montero continuó sosteniendo que "siento que a veces, nosotras, las mujeres opinamos... le digo a los maridos, a las parejas, que escuchen más a las mujeres, porque nosotras tenemos ideas brillantes, y a veces somos miradas en menos".

"Yo sentí que alguna idea mía no se escuchó... La gente que armó este espectáculo. Tuvo muchos cambios este espectáculo en último momento, en los últimos dos meses".

Aún así, recalcó que "yo no lo culpo, no digo que lo haya hecho de malo ni de perverso. Al contrario, él estaba presentando su espectáculo, que lo encuentro maravilloso y, repentinamente, cualquiera se equivoca"

"A mí lo que me impacta es la lupa que se le pone a una situación así. Es un tema país, nación, cuando hay temas mucho más relevantes. Yo digo una frase: 'donde manda capitán, no manda marinero', yo hice lo que me pidieron. Por lo tanto, yo no me siento culpable de la pifiadera al espectáculo", concluyó Montero.