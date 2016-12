Antonella Ríos deja La Red para sumarse a reality de Mega

La actriz y conductora Antonella Ríos dejó La Red para integrarse al nuevo reality de Mega "Doble tentación", espacio que debutará en las pantallas en enero próximo.

La conductora estará a cargo de las pruebas de actuación de los participantes, entrelos que ya están confirmados Angie Jibaja y Felipe Lasso, Oriana Marzoli y Luis Mateucci, Joche Bibbó y Fernanda Figueroa, Glendis Leiva y Ernesto Contreras, además de Leopoldo Méndez y su esposa Marcela Duque.|

"Estoy agradecida de que me hayan invitado a participar en el reality en lo que a mí me gusta, la actuación. Tengo ganas de explorar esa faceta que dejé un poco abandonada en los últimos 6 o 7 años y proyectarme para poder desarrollarme en otras facetas. Me ponen contenta los nuevos desafíos", dijo Ríos.

La actriz tendrá esta labor junto a su esposo, el también actor Daniel Elosúa, ambos realizarán pruebas a los participantes donde tendrán que jugar con su talento en las tablas recreando escenas y problemáticas de la vida conyugal.

"Doble Tentación" llegará a las pantallas de Mega en enero y es el tercer reality de la saga iniciada por "Amor a prueba" y "Volverías con tu ex". Tendrá encerradas a parejas que se expondrán a una doble tentación encarnada por dos espectaculares solteros, y en algunos casos también por el ex de alguno de ellos.