Loreto Valenzuela tras el fin de "Amanda": "No he recibido algún ofrecimiento de un canal"

Loreto Valenzuela ha aprovechado el fin de la teleserie de Mega "Amanda" para dar a conocer una realidad que muchos no se esperaban, se encuentra sin trabajo. Es que a pesar del éxito de la producción, no tiene un contrato estable.

"Desde entonces, no he recibido algún ofrecimiento de un canal", dijo en conversación con La Cuarta.

En ese aspecto, contó que a principios de junio dejó de recibir sueldo por parte de la productora a cargo de la teleserie.

No obstante, y a pesar que no tiene trabajo en la TV nacional, sostuvo que se encuentra trabajando en un proyecto internacional para una serie.

"Estoy contenta. Toda mi vida laboral he tenido que lidear con esto (estar sin contrato televisivo). La mayoría de los actores no tienen trabajo estable y menos contrato. Yo no lloro, esa es la realidad y sé que es así".