Natalia Oreiro denunció violento acoso sexual en rodaje de serie

La actriz y cantante urugaya Natalia Oreiro acusó un violento ataque sexual por parte de su colega Jorge Perugorría mientras rodaban la serie "Lynch", miniserie grabada en Colombia y emitida por la cadena MovieCity en los años 2012 y 2013.

La ex "Muñeca Brava" dio cuenta de la situación en "Hablemos de Todo", plataforma digital creada para brindar respuestas y contención a los jóvenes en temas de bullying, violencia de género, acoso laboral y prevención del suicidio, entre otros.

"Una vez, trabajando en el exterior con un actor, se fue de copas y me 'quiso avanzar'. Y al principio uno como que dice 'bueno, tenemos que seguir trabajando juntos, ponete las pilas, no me interesa nada', pero él se puso denso y lo tuve que detener físicamente. Lo empujé muy fuerte y me fui del lugar donde estábamos", detalló la artista.

Pero la situación no quedó ahí: "Tuve que seguir trabajando con él. Y posteriormente a eso, en una escena que teníamos que hacer, ya habíamos pautado la dinámica de la escena... Era un escena romántica. Habíamos pautado que él me sacaba la camisa, pero que yo abajo tenía un corpiño, pero en el medio de la escena él me arranca el corpiño. Obviamente yo me puse muy mal pero él siguió con la escena. Cuando terminó, me fui a hablar con el director y me pidió repetirla".

Oreiro, quien en ningún momento nombró a Perugorría, denunció lo ocurrido ante el productor del programa y dejó constancia del hecho. "Ahí contaba que no sólo había sufrido este tipo de acoso sino que también puse una parte de mi contrato en la que hablaba de eso. No puntualmente del acoso porque es algo que uno no prevé nunca. No podés poner en un contrato que si alguien te acosa, no debe de hacerlo. (...) Pero sí había una claúsula que decía que yo podía decidir qué hacer con mi cuerpo, dónde exponerme y dónde no", sentenció.

Para finalizar, la intérprete de "Tu Veneno" aseguró que su compañero de pantalla habría pedido disculpas por lo ocurrido, excusandose con tener "problemas con el alcohol".