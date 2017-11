Natalia Valdebenito confrontó a Franzani por su entrevista a Emeterio Ureta

La comediante Natalia Valdebenito confrontó al conductor Ignacio Franzani por la reacción que tuvo cuando Emeterio Ureta confesó haber acosado sexualmente a mujeres en el programa "Mentiras Verdaderas".

En el encuentro, que se produjo en ese mismo espacio, la también locutora radial dijo que la aparición y los dichos de Ureta "nos violenta".

"Hay poca conciencia de la magnitud. Ahora hay muchas mujeres que nos están viendo y que quizás fueron toqueteadas o vivieron un momento violento con un jefe o con su pareja. Esa persona pone tu programa y se encuentra con la desfachatez de su abusador", le dijo Valdebenito al periodista.

"Yo nunca más me voy a sentar en un set de televisión donde esté esta persona y espero que nunca más vuelva a este programa, porque no es un aporte a la discusión plantear un discurso tan aberrante como ese", respondió Franzani tras escuchar los descargos de la ex "Club de la Comedia".

Tras el intercambio de argumentos, Valdebenito lamentó el panorama actual en el que aseguró "que hay muchos hombres que piensan como él. En el fondo de su alma, creen que somos inferiores".

"La empatía ya no sirve", puntualizó.