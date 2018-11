Pablo Mackena encaró a Pamela Jiles en vivo por antiguo incidente

La periodista y diputada Pamela Jiles fue invitada al programa "Llegó tu hora", donde tuvo un enfrentamiento de palabras con el panelista Pablo Mackenna, a raíz de un hecho en el que estuvo involucrado el poeta.

Mackenna aprovechó su momento para encarar a Jiles por los dichos de ésta cuando en 2013 el ex "C.Q.C." fue acusado de abuso infantil en el Casino de Viña del Mar, hecho que finalmente fue desestimado por la justicia y declaró que era inocente tras la denuncia.

"Yo te respeto, porque has sido una luchadora que le ha puesto corazón y mucho coraje a luchas importantes", partió diciendo Mackenna frente a Jiles, en un tenso momento frente a la pantalla.

"Has tenido una lengua muy acerada, quizás tan acerada como el cuervo odioso que se cuelga la (Patricia) Maldonado. Has disparado a la bandada, has hecho acusaciones sin fundamento. Has hecho juicios sumarios, los más feos, aquellos donde has condenado gente sin darle la posibilidad de defenderse", siguió el panelista.

"No te veo en el papel de pedir perdón aquellas veces que te has equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué la víctima, sin darse cuenta, desde mi punto de vista, se termina a veces convirtiendo en victimaria?", consultó.

El conductor del espacio, Gonzalo Ramírez, le preguntó a Mackenna si se sintió alguna vez injustamente acusado por Pamela Jiles. "Yo lo viví", respondió el poeta.

Y agregó: "Cuando vino mi episodio en el casino, odioso, feo, muy doloroso, te lo digo sinceramente. Canal 13 se portó mal, por ejemplo, pero me pidieron perdón y asumieron la falta".

"Yo sentí que todo el mundo que comentó el tema, es fuerte la palabra, pero la más miserable fuiste tú. Y siento que, además, una vez que se aclaró, insististe y siento que son esas cosas que tú muchas veces has hecho y dejas correr", declaró Mackenna.

Jiles afirmó que lo hecho por Mackenna en el programa era "una venganza personal", utilizando "un espacio televisivo" que "está fuera de mis rangos éticos".

"No hice ningún juicio. Tú me acabas de decir que fui miserable. Yo lo que hice fue escuchar ambas partes. Y lo volvería a hacer mil veces, especialmente cuando la otra parte no es una cara pública, no es un rostro público, y quien tiene que dirimir esa situación no soy yo", sentenció la diputada.