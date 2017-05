Pamela Díaz calificó de show el retiro de Luis Jara de la televisión

Uno de los temas que marcaron la semana en la pauta televisiva fue el retiro temporal que anunció Luis Jara por problemas de salud. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Pamela Díaz.

La panelista de La Mañana de Chilevisión fue muy crítica del modo en que el animador de la competencia hizo público su problema de salud. "Estoy impactada con esto, ayer terminamos el programa con la conferencia de Lucho Jara", comentó.

"De verdad, mucho lucho. Ego Lucho Jara. Creo que de verdad lo que vi, hace muchos años que no lo veía en televisión. Me llamó la atención que alguien para contar algo que tampoco es tan grave", dijo la Fiera.

"Porque si tú citas a toda la prensa para hacer todo este show. Creo que una enfermedad, como se dio en algún momento, me parece que fue mucho Lucho y creo que de eso se aprovecha Lucho Jara también", agregó.

Como para arreglarla, Díaz dijo "a mí me cae increíble, pero no me gusta la gente exagerá, me carga la gente víctima".