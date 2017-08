Pamela Jiles y sensible salida de "Primer Plano": No le creo nada a la Fran García-Huidobro

La periodista Pamela Jiles abandonó el viernes pasado el programa de Chilevisión "Primer Plano", para disputar un puesto en el Congreso en las próximas elecciones. En la oportunidad, se le hizo un sentido homenaje para despedirla y la conductora Francisca García-Huidobro aseguró que pasó de odiarla a apreciarla en el transcurso de los años que trabajaron juntas.

Pero ahora, Jiles confesó entre risas a "Intrusos" su verdadera sensación después de lo que se vivió el fin de semana.

"El viernes me tuve que hacer la buena, porque cómo iba a embarrar la despedida y porque además reconozco que en algún momento me pasó algo. Sentí una cierta emoción, no sé donde, porque ustedes se acordarán que la abuela no tiene corazón. Se lo llevaron las hermanas Peña", sostuvo la precursora de la farándula en Chile.

"Pero después sopesando la situación, no le creo a la Fran. Ya está chocha. Yo creo que ya está buscando reemplazo, desde comienzos de la semana pasada", sentenció.

"Una taza de leche"

"La Abuela", como se la llama popularmente, también se dio el tiempo para reflexionar en torno al trabajo que deja y su futuro profesional.

"Mirado en retrospectiva, me parece que 'Primer Plano' y la farándula, con todas las peleas y las envidias, las bajezas, las miserias que tiene la farándula... esta basura asquerosa que es la farándula es una verdadera taza de leche al lado de la teleserie de la noche de los cuchillos largos que vivimos con Mayol hace 15 días", postuló.

Entonces, añadió, "en muchos momentos me pregunto o espero que la televisión me haya dado el entrenamiento para resistir este horror, que es el mundo de la política y los políticos, que casi todos cuentan la chiva de que les interesa la gente".