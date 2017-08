Periodista de Chilevisión contó el drama de subir 15 kilos en pocos meses

La periodista Chriss Mc Millan se hizo conocida en Canal 13, cuando trabajaba en "Bienvenidos" como notera. Ahora está en Chilevisión, donde participa en "La Hermandad". En su cuenta de Instagram, contó el drama que vive con su cuerpo.

Hace unos meses mostraba su figura con varios kilos menos tras una estricta dieta y una operación para adelgazar sus muslos, pese a la negativa de su pareja.

Ahora, subió más de 15 kilos en dos meses, debido al hipotiroidismo, enfermedad que la aqueja y que afecta su autoestima y vida social. "Está soy yo. No la periodista, no la que trabaja en tv, no la que depende de una pareja y mucho menos la que tuvo su ronda en la farándula", publicó junto a su foto.

"En un comienzo viví este calvario sola, no quería ir a trabajar, sacarme fotos, salir o simplemente juntarme con mis amigos porque me daba vergüenza y no me quería a mí misma", cuenta Mc Millan, quien está en tratamiento.

“He subido más de 15 kilos, si no es más, en dos meses, pasó todo el día muy cansada siempre, tengo extraños bochornos, cambios de ánimo, mañanas depresivas y vivo con hambre cada minuto del día".

"Por supuesto, nada de mi ropa me queda, no tengo que ponerme para ir a trabajar cada mañana porque nada me entra ¿Por qué no paré esto antes? La verdad es que no me daba cuenta cómo me estaba transformando o mejor dicho no quería hacerlo, hasta que en Junio me miré al espejo y no pude creer lo que vi".

Su publicación es parte de lo que está viviendo. "No tienes que leerme, pero quiero compartirte mi proceso. Dicen que toda carga es más llevadera si la compartes. Iremos día a día", finalizó.

Esta es la publicación: