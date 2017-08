Periodista de "Intrusos" reveló que fue tentada con un cupo parlamentario

En "Intrusos", el programa de farándula diario que hay en la televisión chilena, hablaban sobre la candidatura de Pamela Jiles a diputada por el Partido Humanista por el distrito 12.

La noticia es que la periodista dejará "Primer plano", en pos de seguir su carrera al parlamento, donde competirá con Camila Vallejo y Patricio Lagunas. La misma Jiles confirmó esa información en su cuenta de Twitter.

En esa conversación, Alejandra Valle contó que a ella también la habían sondeado.

"Me llamaron de un partido que se llama 'Izquierda Ciudadana' y me dijeron si quería ser candidata a diputada para esta elección. Pero yo prefiero estar aquí sentada porque creo que cumplo una labor que a mí me parece tan importante como la otra", dijo la panelista de Intrusos.

"Nadie te asegura que vaya a salir, si no soy Pamela Jiles. Tampoco era el momento. Yo no creo que es compatible (la política y la televisión): si tú te vas a dedicar a legislar es porque la gente te eligió", explicó Valle.

En su cuenta de Twitter, Jiles confirmó su partida de Chilevisión: