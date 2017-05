Belén Mora consiguió cirugía gratis a través de redes sociales

La comediante Belén Mora siguió el ejemplo de Marcelo "Chino" Ríos e hizo una solicitud a través de redes sociales. A diferencia del tenista, quien pidió un auto, la integrante de "Morandé con Compañía" demandó nada menos que una liposucción.

"Hola chiquillos. Quiero hacer algo como el Chino Ríos que dijo 'quiero un auto' y se lo regalaron. ¿Quién me regala una lipo?" comentaba esperanzada la actriz. El video llegó a ojos de una clínica especializada en el tema, la cual accedió a su petición.

"Me llamaron de esta clínica y obvio que acepté. Así que de donde tengo grasa me la van a sacar. Es lipoescultura" aseguró "Belenaza" a el diario La Cuarta. "Engordo o adelgazo por un tema hormonal, pero en verdad lo que hice fue un experimento a ver qué pasa, en pedir no hay engaño y resultó, así que la raja" agregó la cómico.

Mora también recibió críticas por su actuar, a quien interpelaron por no aceptar su físico de manera natural. Belén salió al paso advirtiendo que "yo me quiero, me amo, con mis rollos y todo. Me encuentro la mina más rica del universo, no es por autoestima no nada, es por regaloneo".