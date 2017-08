Sergio Riesenberg y su renuncia a "Me Late": No me dejaban hablar

El pasado 07 de agosto el director de televisión Sergio Riesenberg, panelista y colaborador del programa de UCV "Me Late", se despidió en plena pantalla sin previo aviso, generando la sorpresa de Daniel Fuenzalida.

Fue a Las Últimas Noticias donde el hombre detrás de "Sabor Latino" en los 80, explicó los motivos por abandonar el programa. "No estaban dadas las condiciones para que yo siguiera. No me dejaban hablar en los tiempos que uno necesita para expresarse. Pero yo quiero al Huevo", lanzó.

"Es que Daniel interrumpe y cambia los temas cuando no los conoce a fondo. Yo lo que quería era que no me interrumpiera en la mitad de una idea y eso es todo", sostuvo.

Debido al motivo por el cual decidió despedirse en vivo, fue claro: "porque quería que el programa fuera igual que siempre y si le avisaba a Daniel, él iba a tener otra actitud. Yo me despedí muy amablemente y no ofendí ni agredí a nadie".