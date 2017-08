Raquel Argandoña hizo confesiones sobre su vida privada en Canal 13

Raquel Argandoña participó en el nuevo programa de Canal 13, "El momento de la verdad", que será emitido este jueves, donde tuvo que contar detalles de su vida privada como parte del juego.

La mamá de Kel contó que Eliseo Salazar y Óscar "Lolo" Peña, dos de sus grandes amores, no fueron el hombre de su vida. El abogado Hernán Calderón ocupa ese espacio en su corazón, según adelanta La Cuarta.

"A Hernán lo conocía desde los 14 años, teníamos el mismo grupo de amigos, incluso era amigo de Óscar (Peña). Nos encontramos, empezamos a salir juntos al tiro y tuve a mis dos hijos", contó Argandoña.

"A mi hijo lo tuve cerca de los 40 y le dije a mi ginecólogo que me ligara las trompas y Hernán me dijo 'no, piénsalo bien, no sabemos si podemos tener algún problema y nos separamos y tú puedes rehacer tu vida y tener más hijos’", dijo frente a su ex.

Otro detalle de su vida personal fue un arrepentimiento que tuvo Argandoña con su romance con el "Lolo" Peña, cuando ambos tuvieron un reencuentro hace unos años, luego de "Música Libre".

"Yo hice mucho daño a una familia completa (la de Peña), me las jugué y me las jugué mal. Siempre he dicho que la mujer es la que toma las decisiones más difíciles en la vida, el hombre siempre empieza a inventar", detalló.

"Yo hice un corte, lo hice mal, porque lo debería haber hecho de otra manera. Si yo destruí una familia, le hice daño a mis hijos, era obvio que yo pensaba que la otra persona se la iba a jugar y no se la jugó", dijo sobre Peña.