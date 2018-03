Raquel Argandoña: Mis amigos contratan haitianos porque son responsables y no hacen sindicatos

A propósito de las frases de Checho Hirane sobre inmigración que causaron polémica en redes sociales, esta mañana el panel de "Bienvenidos" discutió sobre el tema y cada uno dio su opinión.

Raquel Argandoña llamó la atención por sus dichos, pues afirmó que los trabajadores haitianos son mejores que los chilenos y asoció la sindicalización con problemas.

"Nosotros los chilenos no estábamos acostumbrados a ver gente de color en nuestro país", afirmó.

Luego de ello, explicó que "yo tengo muchos amigos que contratan y prefieren haitianos, que son gente que cuida el trabajo, no pone problemas, no empiezan con el cuento de los sindicatos".

Argandoña incluso recordó a la ex pareja de su hija Kel, Pangal Andrade, para dar sus razones por las que cree que los ciudadanos de Haití son mejores que los chilenos en el ámbito laboral, pues "cuidan el trabajo, no faltan. Incluso alguien mucho más cercano, Pangal Andrade, en vez de contratar para su casa maestros chilenos, que el día lunes no están, que empiezan a matar a todos sus familiares, los haitianos olvídate cómo son de responsables".

Sus frases despertaron diversas reacciones en redes sociales:

#Bienvenidos13 Raquel Argandoña haciendo apología a la esclavitud: "Lo bueno es que los haitianos no hacen sindicatos, se dedican a trabajar no más". — Ignacio Tapia M. (@IgnacioTapMon) 28 de febrero de 2018

Según Raquel Argandoña, su yerno Pangal Andrade, prefiere contratar a haitianos por sobre chilenos.

Eso es discriminación, sin embargo me pregunto: ¿Pangal contrata a haitianos con visa de turista?

Recordemos que los turistas no pueden trabajar.#Bienvenidos13 — Política% Incorrecto (@medicenelmono) 28 de febrero de 2018

Raquel Argandoña: mis amigos contratan haitianos porque son más responsable, no reclaman por nada y no hacen sindicatos.

Raquel tus amigos no contratan por buena onda, se aprovechan de una necesidad, pueden explotar la mano de obra sin culpa. #Bienvenidos13 — GuatonOptimista (@DonLerroy) 28 de febrero de 2018

#Bienvenidos13 cuento aparte la Argandoña, justificando la contratación de los Haitianos porque no tienen sindicato!! Wn es gravisimo decir algo así, que terrible tener personas como esa en una tribuna que llega a tanto público, y lo peor esque nadie la increpa🤦🏻‍♂️ — Matias Pinilla (@maatiaspinilla) 28 de febrero de 2018