Felipe Lasso respondió ataque de Angie Jibaja: No veo razón en lo que dice

Al rojo vivo continúa la batalla virtual entre la ex pareja conformada por Angie Jibaja y Felipe Lasso, dos ex participantes del reality "Doble Tentación".

Todo comenzó el viernes pasado cuando la actriz peruana criticó duramente al colombiano, luego de que este subiera una fotografía junto a los hijos biológicos de su ex pareja.

"Mi corazón y mente están en otro lado ya. Gracias por los buenos y desastrosos momentos juntos, gracias a ti ahora hay gente que me odia, ¿por qué? Porque me fuiste infiel en televisión nacional de un país", dijo Jibaja, quien además pidió que Lasso borrará todas las fotografías antiguas de Instagram.

Tras el ataque de la actriz, el modelo respondió a través de Mega, donde aseguró que "no hablo con ella, no tengo la más mínima intención de volver. Lo único que me interesa es tener una linda relación con mis hijos".

"Aunque yo sé que si ella actúa de esta forma, sólo logrará alejarme de ellos, eso es lo que más me duele", agregó.

Eso si, dijo que "no quiero eliminar esas imágenes de Instagram, porque es parte de mi historia y de lo que he vivido", aunque indicó que si lo hace en algún momento, será "porque yo quiero y no porque me lo imponen".