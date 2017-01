Karla Constant y nuevo reality: La gente quiere ver esta teleserie que es más real que una hecha con un guión

Finalmente la noche de este lunes debutará el nuevo reality de Mega y sucesor de "Volverías con tu ex", "Doble Tentación", el que comenzó sus grabaciones la semana pasada.

En la nueva producción de telerrealidad participarán figuras como el ex candidato a la alcaldía de valparaíso DJ Méndez, la actriz peruana Angie Jibaja y la modelo Francisca Undurraga, además de participantes de realitys anteriores como Oriana Marzoli, Luis Mateucci y el español Pascual Fernández.

Y en la conducción, tras hacerse cargo de otros programas y asumir un periodo fuera de pantalla, para cuidar su embarazo, vuelve Karla Constant, quien tendrá como compañero a Karol Lucero. En conversación con Cooperativa, la animadora se refirió a cómo los realitys siguen conquistando al público masivo chileno.

Además, comentó que las expectativas son grandes para este estreno, sobre todo después de lo que "Volverías con tu ex" se transformó en uno de los programas más vistos del año pasado. Constant planteó que "con ratings tan altos, no sé si se pueden alcanzar o superar. Pero creo que si andamos e cifras más o menos similares o cercanos va a estar bien. Siento que los auspiciadores confían, el público confía y, además, hemos preparado un súper programa, muy entretenido, muy ágil. Va a ser una muy buena carta de entretención para este verano".

De lo que ya has tanteado del terreno de este reality, ¿Cómo lo ves? ¿Están más potentes las competencias? ¿Qué has visto entre los participantes que sabemos que ya están encerrados?



Del último reality a este, siento que las cosas han cambiado mucho, siento que está todo mucho más potente. Las competencias, la convivencia, la temática está súper fuerte. Uno no alcanza a decir nada y ya está todo muy explosivo, en todo sentido. Siento que todo se ha multiplicado. Todo lo que estaba acostumbrada a ver, ahora me encontré con más.

¿Los realitys no tienen fecha de vencimiento, entonces?



Yo creo que no. Creo que a la gente aún le siguen gustando mucho. Han ido mutando los realitys, han ido variando. Los realitys son una gran teleserie. Es teleserie con gente real. Ya sea con algunos que se van sumando que tienen muchos en el cuerpo y otros que son nuevitos en este tipo de cosas, entonces la mezcla lo hace muy entretenido. Las historias son muy buenas. La gente quiere ver esta teleserie que es más real que una hecha con un guión.

"Doble Tentación" debutará este lunes en Mega, después del episodio diario de "Sres. Papis", a eso de las 23:30 horas.