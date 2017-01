Oriana Marzoli y su tercer reality consecutivo: "Entré porque soy la estrella"

En las próximas semanas, Mega dará inicio a "Doble tentación", el tercer reality de su exitosa saga que comenzó con "Amor a prueba" y siguió el año pasado con "¿Volverías con tu ex?.

Y dentro de los 26 participantes que desde este viernes se encerraron en una casona en Calera de Tango figura la venezolana Oriana Marzoli, participante del primero y gran ganadora, junto a Luis Mateucci, del segundo.

"(Entré) porque soy la estrella y necesitaba culminar con esta saga maravillosa", aseguró sin modestia a Las Últimas Noticias.

"No sé si es profesión, pero de momento es lo que hago y me fascina. Y si eso pudiera ser considerado una profesión, sí, soy la reina de las chicas realities", agregó.

Por último, se refirió a las diferencias de éste encierro con los dos anteriores.

"Este año la gente viene demasiado guionizada, con el papel aprendido. Ya saben cuál es el blanco fácil, Oriana por supuesto. Y no me gusta porque no he venido a hacer telenovelas, he venido aquí a ser yo, como siempre. La gente así me da asco, como alergia", finalizó.