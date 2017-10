Reconocida periodista recordó episodio de bullying de un profesor

La periodista Paulina Rojas contó en el programa "Hola Chile" un caso de bullying que sufrió cuando estaba en educación básica. En medio de un debate sobre Manuel de Tezanos Pinto, su colega recordó el trauma que vivió en su infancia.

"A mi siempre me molestaban porque era gorda, que la guatona y otras cosas feas. Después te viene el estirón y mágicamente te pegai una adelgazada y fue mi revancha, aunque no lo digo con orgullo", comenzó Rojas en el matinal de La Red.

El caso más dramático ocurrió cuando la burla vino de cerca de la pizarra. "Una vez un profesor, como en cuarto o quinto básico, (se burló de mí). Me paré a la pizarra e hizo un gesto así (de gorda) y siento que todo el curso se ríe", agregó.

"Si las mamás fuéramos más firmes... (no habría bullying). A mí me molestaban en la liebre y mi mamá salía a la calle y me defendía. Era terrible. Mi época de niñez fue súper triste", agregó.

"Cambió cuando agarré más personalidad en séptimo básico y me desarrollé antes que mis compañeras. Éramos cuatro que crecimos, nos salieron pechugas antes. No era la mina del curso, siempre fui media rellenita", cerró.