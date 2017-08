Recordada actriz de los 90 contó la fría relación de su hijo con su padre músico

Araceli Vitta es una de las actrices más recordadas de las teleseries de los años 90. En esos años tuvo un mediático romance con Daniel Guerrero, ex integrante de "La Sociedad".

Se casaron y tuvieron un hijo. Luego se divorciaron y la relación se enfrió. En "Mentiras Verdaderas", de La Red, la artista contó que Sebastián, el hijo de ambos, no tiene mayor contacto con su padre.

"No tienen relación. Es un tema de ellos y no lo hablo porque no me corresponde. Creo que podría haber sido mucho mejor (padre). Lo que uno espera de las personas no necesariamente es lo que las personas dan. Ya no me duele nada", dijo la actriz.

"Sebastián es un joven y sabe lo que hace. Yo me involucro sólo con mi hijo, que es lo que hemos tenido siempre", agregó Vitta, quien está alejada de la televisión.