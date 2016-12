Actriz de "Stranger Things" estará en la Comic Con Chile

La Comic Con Chile confirmó que la actriz Millie Bobby Brown es la primera invitada internacional para su versión 2017.

La estadounidense de 12 años es recordada por su papel de "Eleven" en la serie de Netflix "Stranger Things".

La propia actriz confirmó la noticia en su cuenta de Twitter: "Estoy muy emocionada por verlos. ¡Preparen sus disfraces", dijo mediante un video.

Millie Bobby Brown también pasará por convenciones en Brasil y Argentina durante esas mismas fechas.

El evento se realizará los días 26, 27 y 28 de mayo en Espacio Riesco. Las entradas para la Comic Con Chile aún no se encuentran disponibles.

Yay🎉🎉🎉🎉 see you there! pic.twitter.com/9FKfidOEYx