Charlie Cox y "The Defenders": La gente está respondiendo a héroes que tienen fallas

Hemos conocido parte de la amenaza que se aproxima en algunas de las series previas, como en "Daredevil" (Charlie Cox) y "Iron Fist" (Finn Jones), pero ahora el plan de la agrupación criminal conocida como "La Mano" es tan grande que los superhéroes impulsados por Marvel y Netflix hasta nuestros televisores deberán unir sus fuerzas.

Se trata de "The Defenders", la serie que debutará este viernes 18 de agosto en la plataforma de streaming para convocar a los dos personajes ya mencionados con "Jessica Jones" (Krysten Ritter) y "Luke Cage" (Mike Colter), para salvar una vez más a Nueva York.

El problema es que para entrar en juego en conjunto aún deben conocerse, a pesar de que tienen a amigos en común como la enfermera "Claire" (Rosario Dawson) o la abogada "Hogarth" (Carrie Ann-Moss), y para eso está esta nueva producción de apenas ocho episodios que los reunirá y los hará entrar en acción inmediatamente.

En medio de un evento de prensa en México, el actor Charlie Cox conversó con Cooperativa sobre las diferencias entre esta nueva serie y sus antecesoras, explicando que "el tono de las series ha sido bastante diferente. Eso también es cierto con 'The Defenders'".

"Una de las cosas complicadas de llegar este punto es cómo le rendimos tributo a los cuatro personajes y programas, pero a la vez crear algo nuevo y atractivo. De alguna manera tener un arco de ocho episodios es diferente, porque cambia el paso de la trama significativamente".

Además, apuntó, "las otras producciones han sido bastante serias, duras y oscuras; pero 'Defenders' es un poco más liviana, hay tiempo para conocer más a los personajes y disfrutar de la parte divertida de la relación entre los superhéroes. La producción de 'The Defenders' está bien informada de lo que ha pasado con las otras series y ha sido un trabajo en desarrollo casi hasta el momento en que debutó 'Iron Fist', y esa apareció durante las grabaciones".

¿Desconfianza?

Cuando "Daredevil" se encuentra con el resto de los superhéroes, la relación no funciona inmediatamente, hay algo en "Matt" que lo incomoda por lo que le quita una bufanda a "Jessica" y la utiliza tal como lo hizo con el paño negro que le cubría el rostro en la primera temporada. Pero Charlie Cox advirtió que "no es una falta de confianza. No viste la bufanda por él, lo hace por ellos".

"'Matt' tiene un miedo profundo que quien es ('Daredevil') vaya a afectar a otras personas y que sus adversario utilizarán a la gente que ama para llegar a él, que es algo que ya ha pasado al final de la primera temporada. En parte, mantener su identidad secreta es mantener la seguridad de otros", detalló.

Y planteó que "rápidamente 'Matt' ve que son tres personas en las que puede confiar, para cuidarse entre ellos. Reconoce la necesidad de ser completamente abiertos sobre quien somos, para que podamos trabajar como equipo, eso requiere que revele su identidad. Pero a futuro, creo que siempre va a querer mantener su secreto".

"Héroes con fallas"

El público sigue encantado con la presencia de los superhéroes en sus pantallas, ya sean las chicas o las grandes. ¿Las razones? Charlie Cox también entregó su teoría sobre cómo los personajes mucho más complejos que vemos hoy en día siguen siendo igual o más atractivos para las audiencias.

"La gente está respondiendo a héroes que tienen fallas", esbozó Cox. "Hay algo muy reconfortante y que empoderar en eso, porque reconocemos que nosotros mismos somos seres con fallas. Entonces, ver héroes que son capaces de ser grandiosos, pero que también luchan con su mal genio, un ego ligeramente inflamado, ser vulnerable o estar asustado".

"Una de las cosas que me encantan de estas series es que vemos a esta gente logrando grandes cosas, sacando a relucir su coraje; pero al mismo tiempo combaten problemas que nosotros mismos tenemos como no-superhéroes. Mientras más empáticos puedas hacerlos, más encantadores son para el público", sentenció.