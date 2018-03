Christina Hendricks: "Mad Men inició el debate sobre desigualdad y acoso sexual"

Christina Hendricks, la inolvidable Joan de "Mad Men", dijo a Efe que está "orgullosa de que la serie iniciara el debate sobre desigualdad y acoso sexual" tan presente hoy día, y considera que tiene "más confianza y resistencia" tras abordar ese papel durante siete temporadas.

"Hacer una obra de época como aquella fue brillante porque los años 60 no quedan lejos, pero tampoco lo suficiente como para saber si estamos viendo ahora un reflejo de entonces y si estamos ahora mejor o hemos cambiado en algo", valoró la actriz, nominada en seis ocasiones a los Emmy.

"'Mad Men' inició esa conversación sobre desigualdad y acoso sexual en el trabajo. Durante muchos años me han preguntado si estamos en una mejor situación ahora que antes, y desde luego que creo que sí, pero también queda mucho trabajo por delante", manifestó la intérprete, de 42 años.

"Nuestra serie mostró personajes creíbles que experimentaban esas situaciones y mostraban las consecuencias", valoró Hendricks. "Eso daba a los espectadores varias perspectivas, así que estoy orgullosa de que comenzáramos esa discusión hace ya un tiempo", agregó.

En la serie, Hendricks interpretaba a una secretaria que, pese a ascender en su carrera dentro de una agencia publicitaria, veía cómo sus objetivos profesionales y su salario se veían perjudicados por ser mujer, incluso cuando su labor salvaba la imagen de los hombres a su alrededor.

"Aprendí mucho de ella. Al principio estaba descrita como alguien con muy mala leche, pero ella siempre consideraba que estaba ayudando a los demás. Con el paso de las temporadas se volvió un personaje muy fuerte y creo que su confianza y resistencia son cualidades que he heredado de ella", manifestó.

Han pasado casi tres años desde la despedida de la serie y Hendricks desde entonces ha encontrado su hueco en el cine con papeles en "The Neon Demon", "Bad Santa 2" o "The Strangers: Prey at Night", de estreno este fin de semana.

Se trata de la secuela de "The Strangers", una cinta de terror dirigida por Bryan Bertino en 2008 que recaudó 82 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 9 millones.

"Soy una fan enorme de la primera entrega, así que cuando me preguntaron si me interesaba participar no lo dudé un solo instante", explicó Hendricks, que encarna a una madre que, junto a su esposo e hijos, sufre el acoso de una serie de psicópatas enmascarados en un lugar remoto de EEUU.

"No sé por qué han tardado tanto en rodar esta continuación, la verdad", reconoció la artista. "Es un proyecto que siempre quisieron hacer, pero la cinta se convirtió en un clásico de culto e imagino que querían ser muy cuidadosos a la hora de enfocar la secuela", añadió.

El filme lo dirige el británico Johannes Roberts ("47 Meters Down") y cuenta con Martin Henderson ("The Ring"), Bailee Madison y Lewis Pullman en el reparto.

Madison encarna a la hija rebelde de la pareja, alguien en quien se vio reflejada Hendricks.

"Yo fui esa adolescente. Mi madre no dejaba de preguntarse qué debía hacer conmigo, estaba desesperada porque había hecho todo lo que estaba en sus manos", indicó.

A la actriz le encanta pasar miedo como espectadora, pero admite que rodar esta historia fue una experiencia tan intensa que hubo momentos en donde lloró en pleno rodaje.

"Sufrí un colapso por un momento. No hay nada que me dé más miedo que alguien decida que quiere hacerte la vida imposible simplemente porque sí; no es por venganza, no es un monstruo... Es alguien que te va a hacer daño porque así lo ha decidido. Y eso me parece lo más aterrador del mundo", manifestó.