Confirman que dos personajes de "Grey's Anatomy" no continuarán en la serie

Las discusiones entre los fanáticos recién comienzan a gestarse, después de que se confirmó que dos populares personajes de "Grey's Anatomy" no continuarán en la serie.

Jessica Capshaw, quien interpreta a "Arizona", y Sarah Drew, responsable de "April", dejarán de participar en la producción, una vez que concluya la décimo cuarta temporada, que actualmente está al aire.

La showrunner y productora ejecutiva de la producción de la cadena ABC, Krista Vernoff, sostuvo a través de un comunicado que "como guionistas, nuestro trabajo es seguir las historias a donde sea que vayan y eso a veces significa decirle adiós a personajes que amamos".

"Ha sido una alegría y un privilegio trabajar con estas talentosas y fenomenales actrices", añadió.

En tanto que la creadora y también productora ejecutiva, Shonda Rhimes, sostuvo que "siempre es duro para mí decir adiós a cualquiera de mis personajes. Ambas, Arizona Robbins y April Kepner, no sólo son amadas personalidades sino que también icónicas, a propósito de que tanto las comunidades LGBTQI+ como los devotos cristianos siguen sin ser bien representados en la televisión".

"Simpre estaré agradecida de Jessica y Sarah por darle vida a estos personajes, con interpretaciones vibrantes, e inspirar a mujeres alrededor del mundo. Siempre serán parte de nuestra familia en Shondaland", sentenció.

Jessica Capshaw cuenta 10 temporadas en la serie, nueve de ellas como personaje regular en la trama, haciendo de la pediatra cirujana abiertamente homosexual "Arizona Robbins", la que ha sido valorada por la comunidad LGBTQI+.

En un emotivo mensaje, Capshaw describió a su personaje a través de Twitter como "una de las primeras integrantes de la comunidad LGBTQI+ en ser representada con un papel recurrente en televisión abierta. Su impacto en el mundo es permanente y para siempre".

Sarah Drew ha marcado presencia en la serie durante nueve años, con ocho como personaje recurrente. "April Kepner" llegó como interna y ha sido fervientemente apoyada por su compromiso con la fe.

En Twitter, Drew sostuvo: "Gracias por todo el amor. Sé que están tristes. Yo también lo estoy. No he tenido el tiempo para procesar esta información. Lo sé desde hace 48 horas, por lo que aún no estoy lista para dar mis agradecimientos y entregarles a todos una declaración adecuada sobre mis nueve años aquí. Eso vendrá después. Por ahora me gustaría decirles: los quiero, amo a April y su historia aún no ha terminado".