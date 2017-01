Confirman que no se emitirá capítulo de serie cómica sobre Michael Jackson

Esta semana se liberó el primer adelanto de lo que será la serie de comedia británica "Urban Myths", lo que generó más de alguna molestia entre los fanáticos por la caracterización de Michael Jackson que tenía un episodio.

El clip no sólo molestó a los fans, sino que también a la familia del icónico músico. Su hija, Paris Jackson, manifestó estar "increíblemente ofendida" por la representación de su padre, hecha por el actor Joseph Fiennes.

Ante la negativa reacción, este viernes la cadena Sky Arts decidió cancelar la puesta al aire del capítulo que contenía la polémica aparición.

"Hemos tomado la decisión de no emitir 'Elizabeth, Michael & Marlon', un episodio de 30 minutos de la serie de Sky Arts 'Urban Myths'", publicó el canal a través de su cuenta en Twitter.

Además, se indicó que "esta decisión se tomó a propósito de la preocupación expresada por la familia directa de Michael Jackson. Queríamos hacer una versión alegre de lo que fue reportado en su momento como sucesos reales y nunca tuvimos la intención de ofender a nadie".

La manifestación de Sky Arts concluyó indicando que "Joseph Fiennes apoya completamente nuestra decisión".

El episodio que incluiría a Michael Jackson en la producción iba a inaugurar la puesta al aire de la serie "Urban Myths" e iba a ir al aire el próximo 19 de enero.

La controversia en torno a esta representación del hombre detrás de "Thriller" se inició apenas vino la confirmación de Fiennes como el responsable de su caracterización, por ser un actor blanco el que iba a interpretar a quien fuera originalmente afroamericano.

"Sorprendida"

Tras ser una de las primeras familiares que reaccionó al trailer de "Urban Myths", ahora Paris-Michael Katherine Jackson también fue la primera en valorar la decisión de la cadena de bajar el episodio.

"Estoy sorprendida de que los sentimientos de la familia hayan sido considerados alguna vez, realmente lo apreciamos más de lo que puedan creer", indicó también en Twitter.

La sobrina del "Rey del Pop", Taj Jackson, también tuvo palabras después de que se confirmara que la producción no irá al aire.

En la misma plataforma digital postuló que "gracias a los fanáticos, por continuar luchando por el legado de mi tío Michael. Y gracias a los medios, por cubrir la extrema desaprobación".