Confirman tercera temporada de "Legion"

Como si lo que estuviese pasando en la serie no fuera suficientemente extraño, la cadena FX llamó a los seguidores de la serie "Legion" a que "no se pongan cómodos".

Esto porque a través de las redes sociales de la producción confirmó que habrá una tercera tanda de episodios para las aventuras de "David Haller" y compañía.

Don’t get comfortable. #LegionFX is returning for Season 3. pic.twitter.com/dMgoANaw0C