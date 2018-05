Emilia Clarke: Mi escena final en "Game of Thrones" me jodió

Para la felicidad de los fanáticos, "Game of Thrones" está en los últimos días de sus grabaciones. O al menos eso dejó entrever la actriz Emilia Clarke, quien habló del impacto que tuvo su último trabajo para la serie.

La actriz le aseguró a Vanity Fair que la última escena que hizo "me jodió. Saber que ese va a hacer el último sabor de boca que alguien tendrá de Daenerys es..."

... Y se calló. No quiso entregar más detalles.

Actualmente, Clarke se encuentra promocionando su participación en "Solo, A Star Wars Story", recorrido de prensa en el que también ha comentado más cosas de la serie de HBO.

"Grabar lo último de cualquier cosa es realmente angustiante", le comentó previamente al matinal "Good Morning America".

Y añadió que "me he convertido en un desastre emocional en el set. Ellos me dicen 'Emilia está bien' y yo estoy como '¡pero es que es la última vez!?'".

La séptima temporada de "Game of Thrones" debutará en algún punto de 2019.