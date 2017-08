Equipo creador de "The Walking Dead" demandó a la cadena que emite la serie

Algo que llega como una sorpresa y, quizás, como el comienzo del fin para uno de los grandes fenómenos televisivos del último tiempo. Esto porque el equipo responsable de la popular serie "The Walking Dead" demandó a AMC, la cadena que emite la serie.

El creador del cómic y la serie Robert Kirkman, además de los productores Gale Anne Hurd, Glen Mazzara y David Alpert, presentaron este lunes una querella por haber sido masivamente engañados por el canal.

"La acusada AMC Entities utilizó su estructura corporativa verticalmente integrada para combinar la producción y la exhibición de 'The Walking Dead', lo que le permitió a AMC quedarse para sí misma con la mayoría de las ganacias dentro de los enormes beneficios que la serie ha generado y no compartirlos con los demandantes, como se requiere en sus contratos", apunta el documento, según detalló The Hollywood Reporter.

Así, la demanda que se puede revisar íntegramente aquí, alega que hubo un incumplimiento de contrato, una inducción a generar estos incumplimientos y un trato de negocios injusto o fraudulento, de acuerdo con los códigos comerciales de California.

El conflicto cuestionado es la cantidad pagada por AMC Network a la vertiente de AMC Studios, que se encarga de crear la producción, por los derechos de la emisión del programa. Obviamente, ambas firmas pertenecen a un mismo conglomerado, por lo que los beneficios se quedan y aumentan en las mismas manos.

"No hay duda de que si no fueran del mismo conglomerado, la historia sería distinta", alega la demanda, cuyos montos de compensación podrían llegar incluso a los mil millones de dólares.

La acción legal viene a suceder lo que ya ocurrió con el principal impulsor de la serie en una primera instancia, el cineasta Frank Darabont, quien impulsó el proyecto, se transformó en su productor ejecutivo y fue despedido por AMC en medio de las grabaciones de la segunda temporada. En su caso demandó 280 millones de dólares en compensación y sigue siendo estudiado en la justicia estadounidense.