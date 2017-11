Esta es la razón por la qué Benjamín Vicuña rechazó un papel en "Narcos"

Este jueves 9 de noviembre, Canal 13 lanzó "Diana", su nuevo apuesta estelar bajo la conducción de Diana Bolocco. La producción tuvo como primer invitado al actor nacional Bejamín Vicuña, quien confesó haber rechazado un papel en la popular serie "Narcos".

La revelación se dio a conocer mientras ambos realizaban una sesión de trote, espacio que había sido grabado con anterioridad. Vicuña declaró que participó en varios castings, hasta que logró quedarse con un personaje. "Es una serie que personalmente me encanta, soy fanático de esa serie", agregó.

Sin embargo, tuvo que dar un paso al costado. ¿La razón? El rol lo mantendría mucho tiempo alejado de sus hijos. "Yo no juzgo a un papá que tiene que trabajar y que se tiene que ir por meses, entiendo que son situaciones particulares, pero a mi me toca un embarazo, una guagua de tres años, una separación relativamente reciente hace dos años. era un momento complicado", detalló el intérprete.

"Esa serie me dolió mucho no poder hacerla. Ahora la vi y me quería matar, pero si tuviera que tomar la decisión nuevamente, sería la misma", sentenció el artista, quien además aseguró que si se presentará la oportunidad nuevamente, tomaría la misma decisión.