Finn Jones y "The Defenders": El rol del héroe es cuestionar a la sociedad

Con "The Defenders" ya disponible en Netflix, ahora solo resta hacer una maratón o dosificar el visionado para que dure un par de días. Los superhéroes de Marvel y Netflix se reúnen en la serie que debutó este viernes en la plataforma para hacer frente a una amenaza que se cultivó a través de las temporadas en solitario de cada uno de los personajes.

"Iron Fist" (Finn Jones), "Daredevil" (Charlie Cox), "Luke Cage" (Mike Colter) y "Jessica Jones" (Kristin Ritter), una vez más entran en acción para hacer frente durante ocho episodios a la organización criminal conocida como "La Mano", que también cuenta con su más reciente y oscura cabecilla, interpretada por Sigourney Weaver.

Jones, en medio de un evento de Netflix en México, comentó lo que fue el trabajo realizado para crear esta nueva serie, enfocándose particularmente en la posibilidad de figurar con un mismo personaje en múltiples producciones.

El actor vuelve una vez más de la mano de "Danny Rand" para figurar en "The Defenders" y, según comentó a Cooperativa, "es grandioso trabajar como actor. Me siento bendecido de que realmente tengo un trabajo. No veo que haya aspectos negativos al replicar al personaje. Es genial ser parte de las series de Marvel y también es bueno que pueda aparecer en varias de ellas con el mismo personaje. 'Iron Fist', 'The Defenders' y quien sabe en qué más. Todo está sobre la mesa".

"Es muy agradable tomar a un personaje y dejarlo evolucionar no sólo en su propia serie, sino que también en múltiples apuestas. Hay distintos showrunners, lo haces interactuar con otros personajes, se puede construir alrededor del él. Así que realmente. No he escuchado que esto suceda antes en televisión o el cine. Que podamos tomar a estos personajes y que los hagamos crecer a través de distintas plataformas", sostuvo.

Sentirse inspirados

Actualmente en televisión hay múltiples series sobre superhéroes, no sólo los de Marvel, sino que también están los de DC Comics. Aún así, todas las apuestas tienen su público, que sigue las aventuras sin agotarse de los protagonistas.

Ante esto, Jones no tiene problemas para alzarse con una teoría sobre lo que lleva a los espectadores a mantenerse fieles a estos programas y puntualizó que "es porque todos tenemos el arquetipo del superhéroe en nuestro interior".

"Es algo muy profundo en nuestra personalidad, lo vemos, nos sentimos inspirados y podemos identificarnos con ellos. Quizás nos llevan hacia una perspectiva infantil de ver la vida y estimular la imaginación también".

Motivar el debate

Por otro lado, está la arista de cómo la gente se ve reflejada en las historias que los entretienen y cómo los superhéroes se han volcado a retratar ciertas problemáticas de la realidad, que los acerquen aún más a su público.

Finn Jones dejó claro que los superhéroes "representan cosas. No creo que los personajes por sí solos sean activitas sociales".

"El rol del héroe es cuestionar a la sociedad, incluso la tarea de narrar en general lo hace. Una de los aspectos primordiales de contar historias a través del arte es crear debate en el mundo, porque evidentemente nuestros políticos no lo están haciendo", puntualizó.