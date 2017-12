"Game of Thrones" volvió a ser la serie más pirateada del año

Por un nuevo año consecutivo "Game of Thrones" se convirtió en la serie más pirateada del año, según un informe publicado por el sitio Torrent Freak.

De acuerdo a la información del portal, la ficción de HBO llegó a tener a 400 mil usuarios compartiendo sus episodios de manera simultánea.

Durante la emisión de su séptima temporada la serie también sufrió con los hackers, quienes lograron filtrar uno de los capítulos clave de la historia.

Según la consultora Muso, cada episodio de "Game of Thrones" fue pirateado más de 100 millones de veces, número ampliamente superior a los 32 millones que la vieron de manera legal.

Más atrás le siguieron "The Walking Dead" en el segundo lugar, "The Flash" en el tercero y "The Big Bang Theory" con el cuarto.

También integraron el listado producciones como "Prison Break", "Rick and Morty", "Arrow" y "Vikings", entre otras.