George R.R. Martin anunció un quinto spinoff de "Game of Thrones"

El escritor George R.R. Martin, autor de la saga "Canción de Hielo y Fuego" en que está inspirada "Game of Thrones", aseguró que hay un quinto spinoff en el que trabajarán, luego que HBO ya anunciara cuatro de ellos.

Aunque aseguró que "no me gusta de forma especial el término spin off" porque "no creo que realmente se aplique a estos nuevos proyectos", adelantó que "de lo que estamos hablando es de nuevas historias ambientadas en el 'universo secundario'".

En su blog, el escritor detalló que durante la semana pasada "teníamos cuatro guiones en desarrollo, pero para el tiempo en que me fui teníamos cinco".

Además añadió que contrataron un quinto guionista, que se sumará a los cuatro ya confirmados, pero por ahora no revelará el nombre.

Pese a todo es cauto en advertir a los fanáticos que podría no todo terminar en buen puerto: "Décadas de experiencia en la televisión y en el cine me han enseñado que no hay nada certero, creo que es bastante improbable que al final tengamos cuatro o cinco series. Al menos no de manera inmediata. Lo que es seguro es que se han encargado los guiones para los episodios piloto. Cuántos se rodarán y cuántas series saldrán de ahí es algo que queda por ver".

De estas nuevas series no hay mayores detalles, solo que serán precuelas de lo que ya hemos visto y leído de "Game of Thrones" y añade que aún está trabajando en "Vientos de invierno", sexto y penúltimo libro de la saga.