HBO anunció estreno de nueva serie con James Franco y Maggie Gyllenhaal

La nueva serie de HBO, "The Deuce", que está protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal, estrenará su primera temporada de ocho capítulos el próximo domingo 17 de septiembre.

La serie, que le debe su nombre a una alusión a la jerga local para la legendaria calle 42 en Times Square, aborda el momento en que el sexo se convirtió en un producto que mueve miles de millones de dólares como parte del estilo de vida americano, una época en que el centro del comercio del cuerpo era el corazón de la Ciudad de Nueva York.

"The Deuce" sigue el crecimiento de la cultura de la pornografía en Nueva York desde el inicio de los años '70 hasta mediados de los '80, mostrando el duro mundo del comercio sexual desde el momento en que tanto la revolución que proporcionó más libertad sexual como las nuevas definiciones legales de qué era obsceno, crearon las condiciones para el surgimiento de una industria multimillonaria que ahora es un elemento fundamental de la cultura estadounidense.

La serie muestra a dueños de bares, mozos, prostitutas, proxenetas, policías y otros personajes de la vida nocturna en un universo de sexo, crímenes, emergencias y violencia en que el negocio de la pornografía comienza a ascender de las casas de masajes y de las productoras de películas, apoyadas por la mafia hasta ocupar un espacio de legitimidad e importancia cultural.

Aunque "The Deuce" haya sido creada como una serie de ficción, es fruto de mucha investigación del productor Marc Henry Johnson, que cuenta la ascensión y la caída de la industria del sexo y el funcionamiento del submundo de The Deuce por medio de las historias reales de las vidas de dos hermanos gemelos que terminan trabajando para una familia mafiosa, los Gambino.

Esas historias –reveladas por uno de los hermanos que falleció pocos meses antes del comienzo de rodaje de la serie– son un eje fundamental de la narrativa, ampliada con investigaciones adicionales y entrevistas con otras personas que participaron de ese universo.

Además de Franco en el papel de los gemelos idénticos Vincent y Frankie Martino y Gyllenhaal como la prostituta independiente Candy, la serie cuenta con las actuaciones de Gary Carr (Downton Abbey) como el proxeneta C.C.; Margarita Levieva (The Blacklist) como Abigail "Abby" Parker, una exestudiante universitaria que se convirtió en mesera; Lawrence Gilliard Jr. (The Wire, de HBO) como el policía Chris Alston; Dominique Fishback (Show Me a Hero, de HBO) como la prostituta Darlene; Emily Meade (The Leftovers, de HBO) como la prostituta veinteañera Lori; Gbenga Akinnagbe (The Good Wife) como el proxeneta Larry Brown; Chris Bauer (The Wire, de HBO) como Bobby Dwyer, un maestro de obras que es cuñado de los hermanos Martino; Chris Coy (Banshee, de MAXPrime) como el barman Paul Hendrickson; Natalie Paul (Show Me a Hero, de HBO) como la reportera Sandra Washington; y Michael Rispoli (Los Soprano, de HBO) como el integrante de la mafia Rudy Pipilo.