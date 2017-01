Jerry Seinfeld y "Comedians in cars getting coffee" fichan por Netflix

Jerry Seinfeld trasladará a Netflix su serie "Comedians in cars getting coffee" como parte de un acuerdo creativo y de producción entre el famoso comediante y el servicio de streaming, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La novena temporada de "Comedians in Cars Getting Coffee", que fue estrenada recientemente en Crackle, será la última que se emita en esta plataforma antes de que a finales de año la serie pase a formar parte del catálogo de Netflix.

De esta manera, la décima temporada, compuesta por 24 episodios, así como los capítulos ya emitidos de la serie podrán verse en Netflix.

Como parte del acuerdo, Seinfeld también protagonizará dos espectáculos especiales como monologuista y colaborará en el desarrollo de nueva programación para Netflix.

"Jerry es conocido en todo el mundo como un gran innovador de la televisión y como una querida voz cómica. Estamos increíblemente orgullosos de darle la bienvenida a la familia de comedia de Netflix", dijo el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos.

"Cuando empecé a pensar en "Comedians in cars getting coffee" (que se estrenó en 2012), el modelo de negocio de Netflix consistía en enviar DVD en sobres. Me encanta que ahora nos unamos en posiciones muy diferentes", comentó con ironía Jerry Seinfeld, quien dijo además estar "emocionado" por poder trabajar con Ted Sarandos y Netflix.