Kate del Castillo protagonizará nueva entrega de "La Reina del Sur"

Una publicación compartida de Telemundo (@telemundo) el 11 de May de 2017 a la(s) 8:20 PDT

La cadena Telemundo confirmó este jueves el retorno de "La Reina del Sur". Kate del Castillo será nuevamente la protagonista de la serie, la que en su primera entrega batió récords de audiencia.

Esta nueva entrega volverá a retomar la historia de Teresa Mendoza, mujer que se transformó en la principal nartcotraficante de España, quien deberá retornar a México a enfrentar su pasado criminal.

Del Castillo es la única actriz confirmada hasta el momento para el nuevo elenco. "Desde que terminé querían hacer la segunda parte, pero yo nunca quise porque me parece que fue tal el éxito que así se tenían que quedar las cosas. Pero ya pasaron varios años y como me dijeron cómo sería la historia, me atrajo muchísimo" comentó la intérprete.

El programa, basado en el libro del mismo nombre escrito por Arturo Pérez-Reverte, aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue a las pantallas en 2018. "La Reina del Sur" se transformó en la producción más vista en la historia de Telemundo, récord que mantiene hasta la actualidad.