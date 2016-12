Miembro de la familia Stark volverá a "Game of Thrones"

Durante los últimos meses se han revelado una serie de detalles de la séptima temporada de "Game of Thrones" gracias a los paparazzis y a las fotografías que el elenco ha ido subiendo a sus redes sociales personales.

Ahora el sitio de fanáticos Watchers on the Wall reveló que el personaje de "Benjen Stark" regresará en el nuevo ciclo, aunque no se entregaron detalles de cuál será su participación.

La información fue confirmada con una fotografía donde aparece el actor Joseph Mawle junto a Kristofer Hivju ("Tormund") e Iain Glen ("Jorah Mormont"), acompañados de un grupo de fanáticos en Belfast, la ciudad irlandesa donde se graba la producción.

Luego de haber desaparecido misteriosamente en la primera temporada, "Benjen Stark" retornó en la sexta temporada para ayudar a su sobrino "Bran" en las tierras "más allá del Muro". Eso si, lo hizo con un desmejorado aspecto luego de que fuera asesinado por los "Caminantes Blancos".

Pese a que su participación fue breve y a que aseguró, en el guión, tener misiones pendientes en las nevadas tierras del norte, el hermano de "Ned Stark" volverá a la pantalla en la séptima temporada de "Game of Thrones".