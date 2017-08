NBC considera revivir The Office y 30 Rock

El buen pasar de la serie "Will and Grace", programa que ya confirmó su segunda temporada, tendría felices a los ejecutivos de la cadena NBC. Es por esto, que los altos mandos de la estación estarían considerando traer de vuelta a la pantalla chica a las icónicas series The Office y 30 Rock.

Según informa el portal Deadline, Bob Greenblatt -presidente de NBC- ha manifestado un gran interés en revivir las producciones, ambas ganadoras del Emmy en la categoría de "Mejor Comedia". "A menudo hablamos de 'The Office'. He hablado con Greg Daniels (desarrollador y productor ejecutivo del show) cuatro veces en los últimos años", confiesa el mandamás de la estación.

Sin embargo, la opción para Daniels está lejos de concretarse: "Siempre es 'tal vez algún día, pero no ahora'. Hay ciertamente una invitación abierta, pero no tenemos nada sucediendo por ahora. Si él quiere hacerlo, yo lo haría", agregó Greenblatt.

Con respecto a 30 Rock, la opción de una nueva temporada estaría en manos de su creadora y protafonista Tina Fey. "Le diría a Tina 'Hey, ¿crees que algo más de 30 Rock tiendría sentido?'. Ella diría, 'no lo sé, quizás'".

A principios de este año, Steve Carrell aseguró no estar interesado en interpretar nuevamente a Michael Scott. "Los fans de cualquier programa piensan que quieren ver más de ese programa, pero realmente no creo que sea así, porque quieren que sea exactamente lo que era, y no hay manera de que sea exactamente lo que era", afirmó el actor a New York Daily News.