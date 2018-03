Protagonista de "El Mecanismo" y la corrupción en Latinoamérica: Tenemos que re pensar la sociedad

"El Mecanismo" propone la corrupción en las altas esferas del poder como un "cáncer". Una enfermedad que se expande, se ramifica y puede afectar a cualquiera, sin importar el lado político al que pertenezca.

La serie es la nueva propuesta del creador de "Narcos", José Padilha, y tiene su foco particular está en el Caso del Lavado de Autos (Lava Jato), cuya investigación avanzó en distintas ciudades de Brasil, sacando a la luz las malas prácticas de ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras, involucrando a los ex presidentes Inácio "Lula" Da Silva y Dilma Rousseff entre otros políticos, y comprobando que la expansión de la red criminal alcanzaba a toda la región latinoamericana.

Hasta ahora se sabe que más de 8 mil millones de dólares fueron blanqueados en los procedimientos ilícitos que persigue esta investigación y la nueva serie de Netflix dramatiza los inicios de la misma, con la actriz Caroline Abras encabezando la acción.

"Tienes a una mujer llevando una de las mayores investigaciones sobre corrupción del mundo, liderando. Había que mostrarle a los espectadores de más de 190 países que una mujer estaba en esa función. Es crucial, es muy importante, mostrarle eso a todos", comentó Abras en conversación con Cooperativa desde Brasil, al ser consultada por la razón que detonó su participación en "El Mecanismo".

El personaje de Caroline Abras es "Verena Cardoni", quien parte como una especie de aprendiz en la policía, bajo el alero de "Marco Ruffo" (Selton Mello), pero un cambio en la marea hace que sus funciones cobren una mayor relevancia en el desarrollo de los hechos, al mismo tiempo que va enriqueciendo la fortaleza de su personalidad.

Abras aseguró que es "un camino bonito el de ella, que empieza un poco sin voz, sin actitud, siempre por detrás de la figura del hombre; pero después con su fuerza y su convicción se transforma en la figura que va a revolucionar y liderar esta operación".

"Es una mujer con coraje, con fuerza, obstinada, que quiere hacer justicia y cambiar las estructuras. Por eso, repito, es fundamental mostrar a una mujer de este tipo en este momento de tantos cambios sociales, principalmente para las mujeres", complementó.

El asunto para Caroline Abras es que "el arte es un espejo de la sociedad. Entonces, si estamos debatiendo, hablando de eso, si está moviendo a la gente y a los pueblos, va a estar en el arte. Es una jugada natural posicionar a las mujeres en un lugar de liderazgo, para que se acostumbren nuestros ojos. Así debería ser. Y yo, como artista, estoy muy feliz de que la sociedad esté pensando de la misma manera".

Quizás alguien podría pensar que "El Mecanismo", en su columna vertebral, se aferra a un caso que podría ser muy localista. Pero su protagonista defiende la premisa como un ejemplo de algo que es transversal, no sólo para los brasileños sino que para Latinoamérica y otros continentes.

Es por eso que, según sostuvo Caroline Abras, la serie presenta una fórmula en que "mostramos una corrupción estructural, que no es especial de Brasil. La corrupción está en todos los lugares. Desde los espacios más pequeños de poder hasta los grandes escándalos de la política, que ya estamos acostumbrados a ver en la televisión. Está en todos y perjudica a todos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuánto estamos haciendo para que esa estructura permanezca. Eso genera empatía e identidad con los otros países".

Con ello, la descripción que hace la serie sobre que la corrupción es un "cáncer", funciona como un concepto que puede alcanzar un aura global. De ahí que nadie esté libre de estos actos ilegales, "ni nosotros los latinos, ni los europeos, ni nadie", sostuvo Abras.

"Por eso digo que no es de exclusividad de Brasil, mira lo que pasó en Perú ahora. Es una estructura y tenemos que combatirla. La corrupción es una cosa muy antigua", comentó a propósito de la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski.

"Hacemos que no la vemos, que no la comprendemos, que no es con nosotros, que no nos afecta; con esa forma de pensar estamos colaborando directamente con ella. Cuando me cuentan lo del presidente de Perú, me dije 'esto no es exclusivo de una sola parte'. Tenemos que re pensar la sociedad", puntualizó.

La primera temporada de "El Mecanismo" debutará este viernes 23 de marzo en Netflix, con ocho episodios comandados por el realizador José Padilha.