Revelan el elenco estelar de la primera precuela de "Game of Thrones"

La primera precuela de "Game of Thrones" comienza a tomar forma con el anuncio de su elenco estelar, además de la persona que dirigirá el primer episodio.

HBO reveló los ocho nombres que se unirán a los confirmados Naomi Watts y Josh Whitehouse.

Naomi Ackie (estará en la próxima Star Wars de JJ Abrams), Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley (Las Crónicas de Narnia), Alex Sharp y Toby Regbo (Harry Potter, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald).

Al igual que con todo lo relacionado con "Game of Thrones", los detalles sobre sus personajes se mantienen en secreto. El único detalle del personaje que se ha revelado es que Watts está asumiendo el papel de una mujer de la alta sociedad carismática que oculta un oscuro secreto.

El drama se desarrolla miles de años antes de los eventos de la serie que finaliza este 2019. La historia narra el descenso del mundo desde la edad de oro de los héroes hasta su hora más oscura.

Además, se confirmó que el capítulo piloto será dirigido por la británica SJ Clarkson, que ya ha estado a cargo de episodios de "Dexter", "Orange Is the New Black" y "Jessica Jones".