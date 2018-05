Richard Gere hará su primer rol protagónico en televisión

Estaba medianamente desaparecido del medio hollywoodense, pero ahora retornará en gloria y majestad para apropiarse de su primer rol protagónico televisivo. Se trata de Richard Gere, quien confirmó su participación en la serie "MotherFatherSon".

Se trata de una apuesta que está siendo desarrollada por BBC Studios Drama London para BBC 2, y que también cuenta en su elenco a Helen McCrory ("Peaky Blinders", "Harry Potter") y Billy Howle ("Witness for the Prosecution", "On Chesil Beach").

El guión correrá por parte de Tom Rob Smith, cuyos recientes trabajos en el cine son títulos como "Child 44" y "London Spy"; mientras que en televisión se hizo cargo de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

"Han pasado casi 30 años desde la última vez que hice televisión", comentó Gere a través de un comunicado. "Estoy muy agredecido de estar trabajando con la BBC en este proyecto de ocho capítulos, junto a gente tan talentosa y con temáticas que evocan los tiempos que estamos viviendo".

Gere interpretará a "Max" en la ficción, un magnate de las comunicaciones que verá cómo sus herederos entran en conflicto por un diario británico, justo cuando el país enfrenta severos cambios.