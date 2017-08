"Ser Davos Seaworth": Alguien tiene que asumir el comando, pero no será Cersei ni Daenerys

El actor Liam Cunningham, quien interpreta a "Ser Davos Seaworth", el consejero de "Jon Snow" en la serie "Game of thrones", habló de este último capítulo emitido de la serie, donde finalmente se reunieron Jon y Daenerys.

"Me parece interesante porque las personas esperaron siete temporadas por ese encuentro entre Jon y Daenerys. Sería correcto decir que ya existía prácticamente una tensión sexual entre ellos incluso antes de que se conocieran. Eso se debe a una historia magnífica y a un bello texto: las personas estaban abiertas para que eso sucediera. Pero no en esas circunstancias: ahora ellos están increíblemente dependientes uno del otro", dijo.

Añadió que "para Jon Snow debe ser la cosa más extraña del mundo entrar a un salón necesitando a esa mujer que nunca había visto para salvar su vida y la vida de las personas que ellos representan. Es muy dramático".

Sobre esta búsqueda de aliados, Cunningham explicó que "él no vio con sus propios ojos a los Caminantes Blancos, pero aprendió con Jon lo suficiente para entender que ellos deben negociar; tendrán que charlar con las personas y unirse".

"Entiende que no serán capaces de enfrentar a un ejército con 100 mil soldados de muertos-vivos que son increíblemente difíciles de matar –y no tienen armas para matarlos ellos mismos–. Entonces están en una situación en la que algo debe hacerse, y alguien va a tener que asumir el comando. No será Cersei, ni será Daenerys –ellas tienen poca consciencia sobre la situación–.Jon está diciendo que él debe asumir el liderazgo, pero no puede hacerlo. Acaba de convertirse en rey. Entonces debe ir hacia el sur, y Davos va con él".