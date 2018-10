Tatiana Merino y Fran García-Huidobro protagonizaron tenso cruce de palabras en "Primer Plano"

La noche de este viernes, Tatiana Merino volvió a ser invitada al programa "Primer Plano" de Chilevisión, donde vivió un duro enfrentamiento con Fran García-Huidobro a raíz del caso de Álvaro Salas.

La actriz ya había estado una semana antes en el programa y regresó para comentar los hechos que involucran al humorista tras la demanda por paternidad que interpuso Soledad Rodríguez.

Precisamente, Merino se refirió a la decisión de Rodríguez. "No se esperó, velando por el niño. Si ella no le hubiese hecho la demanda, si a lo mejor hubiese esperado un poco más a lo mejor él decanta... se ven ellos peleando y no se dan cuenta que hay un niño", dijo la actriz.

Estas palabras hicieron que García-Huidobro la interrumpiera, visiblemente molesta. "Es bien injusto tu comentario, porque ella no tendría que haber esperado, lo tendría que haber hecho hace 16 años. Se aguantó 16 años", dijo la conductora.

Y agregó: "No hagamos esto para que Alvarito no se enoje. Aquí Álvaro Salas no es la víctima de nadie, 'sorry' que se los diga. Algo tiene que tener Álvaro Salas para que incluso Tatiana le quiera tirar un salvavidas".