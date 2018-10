La filtración que escandalizó a los fanáticos de "Pacto de Sangre"

Como si no fuera suficiente todo el sufrimiento/goce que enfrentan los fanáticos con cada capítulo de "Pacto de Sangre", ahora una supuesta filtración puso en alerta a los espectadores.

Se trata de una imagen que muestra una página del supuesto guión del capítulo 21 y que ronda las redes sociales cuando apenas se han emitido apenas 16 episodios.

El shock vino cuando leyeron los detalles de la escena, que involucraba a "Feliciano" (Alvaro Gómez) y un llamado de teléfono.

El teléfono suena y el "angustiado" policía confirma en su pantalla que es un "número desconocido", pero decide cortar la llamada. Su conducta se repite con un segundo llamado, mientras que su angustia se intensifica y su ojos se toman un color rojo.

El tercer intento es el definitivo. El rojo en los ojos de "Feliciano" aumenta, hasta el punto de soltar lágrimas; hasta que finalmente contesta la llamada.

Es entonces que "gritando fuera de control, se para de su silla" y lanza el siguiente diálogo: "Josefa (Loreto Aravena), perdóname! Te juro que yo no quería, lo juro! Gabriel (Pablo Macaya) no era quien parecía ser, no tuve más remedio. Perdóname".

Múltiples dudas surgieron de inmediato en redes sociales: ¿Qué hizo Gabriel? ¿Por qué Feliciano le habla del profesor a Josefa? ¿Cuál es el giro en la historia, que sucede esta escena?

Esta es la polémica imagen: