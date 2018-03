Tuiteros de Concepción critican a "Soltera Otra Vez 3" por personaje que los indignó

La serie "Soltera Otra Vez 3" lleva solo dos capítulos emitidos por las pantallas de Canal 13 y ya generó una polémica en redes sociales, pues televidentes de Concepción se molestaron con uno de sus personajes.

Se trata de "Iván", interpretado por Marcial Tagle, el esposo de la prima de "Cristina", que llegó a Santiago desde la capital de Biobío junto a su mujer e hijos.

El personaje fue presentado como un sencillo padre de familia, calificado en redes sociales como un "estereotipo", un "perno" y un "huaso" por la forma en que habla y se viste.

Sin embargo, fue una escena en el capítulo de este martes la que desató la furia de los penquistas. Mientras "Iván" conversaba con su esposa (Tamara Acosta) relató lo difícil que era para él estar en Santiago sin sus amigos. De igual forma, su hijo reclamó porque en la capital había "demasiada gente y en 'Conce' no había nadie".

Estas fueron algunas de las reacciones ante la escena y el personaje de "Iván":

#SolteraOtraVez3 Soy de conce y no soy nada huasa, soy much better 💘😂